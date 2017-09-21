Порошенко почав зустріч із Трампом

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Четвер, 21 вересня 2017, 17:34

У Нью-Йорку розпочалася зустріч президента України Петра Порошенка та президента США Дональда Трампа.

Під час вступного слова Порошенко подякував американському президентові за підтримку України. Також він висловив сподівання на подальшу підтримку українських реформ.

 
фото twitter.com/Scavino45

В свою чергу Трамп підтвердив, що американський уряд підтримує Україну, хоча країна зараз переживає нелегкий час. Він розповів про наслідки ураганів, які обрушились на кілька штатів.

"Це були найстрашніші шторми за останні роки. Але всі вже починають оговтуватися, на місцях працюють дуже гарні, злагоджені команди", - зазначив Трамп.

Після цього присутні журналісти намагалися задати питання президентам. Однак їх попросили вийти з приміщення.

По закінченню розмови вони пообіцяли відповісти на всі запитання.

Українська правда

Теми: Порошенко Трамп
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