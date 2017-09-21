Комітет погодив закон про гастролі російських артистів в Україні

Комітет з питань культури підтримав законопроект, за яким російських артистів можна запрошувати в Україну лише після дозволу Служби безпеки.

Про це повідомив віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко у Twitter.

"Комітет з питань культури ВР підтримав законопроект щодо особливостей проведення гастрольних заходів за участі громадян РФ. Голосування наступного тижня", - написав Кириленко.

Як повідомлялося, 11 липня у Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до закону "Про гастрольні заходи в Україні". Ним, зокрема, пропонується зобов’язати організаторів заходів в Україні перед тим, як запросити російського артиста, подати до СБУ запит, щоб дізнатися, чи не заборонений цьому артисту в’їзд в Україну.

Українська правда