Суд переніс розгляд справи Януковича на 27 вересня

22 перегляди
Четвер, 21 вересня 2017, 18:36

Оболонський райсуд Києва переніс на 27 вересня розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Про це сказав головуючий в колегії суддя Владислав Дев'ятко.

Засідання розпочнеться о 10:00.

Прокуратура виступала проти оголошення перерви в засіданні.

На наступному засіданні суд має намір досліджувати портретну експертизу Януковича.

Як повідомлялося, 21 вересня Оболонський райсуд Києва продовжив розгляд по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича в державній зраді. Детальніше про перебіг засідання УП писала раніше.

Українські новини

Теми: суд Янукович
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Адвокат Януковича заявив відвід суддям, бо не відпустили на обід 21 вересня 2017, 18:03
У БПП сумніваються, що пенсійну реформу ухвалять до жовтня 21 вересня 2017, 16:28
Адвокат Януковича розповів, що йому заважає зв'язатися з підзахисним 21 вересня 2017, 15:24
powered by lun.ua
Головні новини
Порошенко почав зустріч із Трампом
СБУ почала перевірку через можливий тиск на “Українську правду”
Transparency International подала до суду на ГПУ через "гроші Януковича"
СБУ: Наливайченка викликали через перельоти Медведчука в РФ
Усі новини
фаст-фуд

7 місць в Києві, де готують смачну шаурму

Instagram дня

Ілюстраторка з Індії створила абетку психічних розладів