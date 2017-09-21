Гройсман просить депутатів ухвалити пенсійну реформу наступного тижня

Прем'єр Володимир Гройсман закликав народних депутатів ухвалили пенсійну реформу наступного пленарного тижня.

Про це йдеться у повідомленні на його Fаcebook.

"Сьогодні Верховна Рада мала усі можливості, щоб прийняти рішення щодо нової пенсійної системи, яка дасть можливість українським пенсіонерам отримати вищі пенсії. Українські пенсіонери чекають на це роками, і зараз це стало реальністю", - зазначається у заяві.

"Дякую усім тим, хто підтримував цю можливість, депутатам, які голосували за продовження роботи сесії. Дякую за зусилля також голові Верховної Ради. Сьогодні ухвалення пенсійної реформи не відбулось. Тож я закликаю усіх народних депутатів об'єднатись і ухвалити пенсійну реформу у першому пленарному тижні", - додав Гройсман.