Гройсман просить депутатів ухвалити пенсійну реформу наступного тижня

401 перегляд
Четвер, 21 вересня 2017, 20:56

Прем'єр Володимир Гройсман закликав народних депутатів ухвалили пенсійну реформу наступного пленарного тижня.

Про це йдеться у повідомленні на його Fаcebook.

"Сьогодні Верховна Рада мала усі можливості, щоб прийняти рішення щодо нової пенсійної системи, яка дасть можливість українським пенсіонерам отримати вищі пенсії. Українські пенсіонери чекають на це роками, і зараз це стало реальністю", - зазначається у заяві.

"Дякую усім тим, хто підтримував цю можливість, депутатам, які голосували за продовження роботи сесії. Дякую за зусилля також голові Верховної Ради. Сьогодні ухвалення пенсійної реформи не відбулось. Тож я закликаю усіх народних депутатів об'єднатись і ухвалити пенсійну реформу у першому пленарному тижні", - додав Гройсман.

Теми: Гройсман
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гройсман натякнув "Нафтогазу" на зловживання монополізмом 20 вересня 2017, 12:53
Гройсман заявив, що в Раді умисно повільно розглядають величезний закон Порошенка 20 вересня 2017, 12:01
Гройсман прокоментував прихід СБУ до "Української правди": Дурість 16 вересня 2017, 16:45
powered by lun.ua
Головні новини
Найголовніше за день
Порошенко: США підтримали пропозицію України щодо миротворців
Порошенко почав зустріч із Трампом
СБУ почала перевірку через можливий тиск на “Українську правду”
Усі новини
фото

Чому дівчата голяться наголо? 5 відвертих історій

Що хотів сказати автор

Куратори сучасного мистецтва аналізують фільм-сатиру "Квадрат"