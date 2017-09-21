Рада Європи анонсувала візит Порошенка, який Київ поки не підтверджує

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Четвер, 21 вересня 2017, 22:11

Секретаріат Парламентської асамблеї Ради Європи повідомив про візит до Страсбургу президента Петра Порошенка, хоча формальна процедура запрошення не була завершена.

Про приїзд Петра Порошенка до Страсбурга йдеться в оголошенні на сайті асамблеї.

"На осінній сесії асамблея заслухає звернення президента Чехії Мілоша Земана та президента України Петра Порошенка", - стверджує прес-служба організації.

Конкретна дата виступу українського лідера не уточнюється.

Про запланований виступ Порошенка повідомив також народний депутат  від БПП Володимир Ар’єв, який є керівником української делегації в асамблеї.

Водночас, дипломатичні джерела "Європейської правди" зауважують, що це повідомлення було поширене із порушенням стандартної процедури. Зокрема, ЄП стало відомо що в четвер 21 вересня Страсбург лише спрямував до Києва офіційне запрошення на адресу президента Порошенка.

Як відомо, Петро Порошенко та його зовнішньополітичний радник нині перебувають в США. Через різницю у часових поясах Банкова фізично не могла підтвердити його приїзд на той момент, коли в ПАРЄ вже поширили офіційне повідомлення з цього приводу. Джерела ЄП підтверджують порушення процедури.

Причина таких дії Страсбурга джерела ЄП не уточнюють.

Водночас, українська сторона справді пропрацьовувала можливість участі Порошенка в сесії ПАРЄ, тому є підстави припустити, що він приїде на сесію, попри збій у дипломатичних процедурах.

Європейська правда

Теми: Порошенко Європа
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