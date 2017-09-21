Рада Європи анонсувала візит Порошенка, який Київ поки не підтверджує
Секретаріат Парламентської асамблеї Ради Європи повідомив про візит до Страсбургу президента Петра Порошенка, хоча формальна процедура запрошення не була завершена.
Про приїзд Петра Порошенка до Страсбурга йдеться в оголошенні на сайті асамблеї.
"На осінній сесії асамблея заслухає звернення президента Чехії Мілоша Земана та президента України Петра Порошенка", - стверджує прес-служба організації.
Конкретна дата виступу українського лідера не уточнюється.
Про запланований виступ Порошенка повідомив також народний депутат від БПП Володимир Ар’єв, який є керівником української делегації в асамблеї.
Водночас, дипломатичні джерела "Європейської правди" зауважують, що це повідомлення було поширене із порушенням стандартної процедури. Зокрема, ЄП стало відомо що в четвер 21 вересня Страсбург лише спрямував до Києва офіційне запрошення на адресу президента Порошенка.
Як відомо, Петро Порошенко та його зовнішньополітичний радник нині перебувають в США. Через різницю у часових поясах Банкова фізично не могла підтвердити його приїзд на той момент, коли в ПАРЄ вже поширили офіційне повідомлення з цього приводу. Джерела ЄП підтверджують порушення процедури.
Причина таких дії Страсбурга джерела ЄП не уточнюють.
Водночас, українська сторона справді пропрацьовувала можливість участі Порошенка в сесії ПАРЄ, тому є підстави припустити, що він приїде на сесію, попри збій у дипломатичних процедурах.
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