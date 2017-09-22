Порошенко обговорив миротворчу місію на Донбасі з генсеком ООН
На полях 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент України Петро Порошенко і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорили питання активного залучення ООН у врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема перспективи розгортання повноцінної миротворчої місії ООН в Україні.
Про це повідомляє прес-служба президента України
В ході зустрічі президент України наголосив, що тільки повноцінна миротворча місія з всеохоплюючим мандатом сприятиме досягненню головної мети – відновленню миру на Донбасі.
Співрозмовники констатували, що розгортання місії повинно відбуватися з чітким дотриманням базових миротворчих принципів ООН.
У контексті виконання резолюції ГА ООН щодо ситуації з правами людини в Криму, Порошенко наголосив на необхідності вжиття міжнародним співтовариством додаткових заходів з метою примусити Росію виконувати зазначений документ.
Зокрема, РФ має забезпечити безпечний та безперешкодний доступ до півострова існуючим регіональним та міжнародним моніторинговим організаціям у сфері прав людини.
Президент України подякував ООН за надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також постраждалому цивільному населенню Донбасу. Глава Української держави закликав ООН долучитися до процесу звільнення заручників.
Співрозмовники також обговорили питання посилення кадрової представленості України в структурах системи ООН.
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