Порошенко обговорив миротворчу місію на Донбасі з генсеком ООН

На полях 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент України Петро Порошенко і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорили питання активного залучення ООН у врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема перспективи розгортання повноцінної миротворчої місії ООН в Україні.

Про це повідомляє прес-служба президента України

В ході зустрічі президент України наголосив, що тільки повноцінна миротворча місія з всеохоплюючим мандатом сприятиме досягненню головної мети – відновленню миру на Донбасі.

Співрозмовники констатували, що розгортання місії повинно відбуватися з чітким дотриманням базових миротворчих принципів ООН.

У контексті виконання резолюції ГА ООН щодо ситуації з правами людини в Криму, Порошенко наголосив на необхідності вжиття міжнародним співтовариством додаткових заходів з метою примусити Росію виконувати зазначений документ.

Зокрема, РФ має забезпечити безпечний та безперешкодний доступ до півострова існуючим регіональним та міжнародним моніторинговим організаціям у сфері прав людини.

Президент України подякував ООН за надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також постраждалому цивільному населенню Донбасу. Глава Української держави закликав ООН долучитися до процесу звільнення заручників.

Співрозмовники також обговорили питання посилення кадрової представленості України в структурах системи ООН.