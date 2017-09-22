Холодницький: Інформація, що НАБУ вело незаконну прослушку, не підтвердилася

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П'ятниця, 22 вересня 2017, 09:30

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що інформація про нібито незаконне зняття інформації співробітниками НАБУ наразі не підтвердилася.

Про це він сказав у четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Щодо незаконного прослуховування НАБУ, про що наразі з'явилася інформація, я про це вже чую майже півроку... Поки що я не побачив жодної доказової бази, що НАБУ незаконно щось робили в цих провадженнях", - сказав Холодницький.

Водночас він наголосив, що якщо в діях співробітників НАБУ або прокурорів САП буде виявлено ознаки проступків або злочинів, він буде "першим, хто вимагатиме покарання".

Інтерфакс-Україна

Теми: НАБУ Холодницький
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