"Россети" візьмуть під контроль електромережі в Криму

Російська енергетична компанія "Россети" готується взяти під контроль електромережі в Криму, в зв'язку з чим може потрапити під західні санкції.

Про це повідомляє "Комерсант".

За даними джерела видання в Міненерго, "Россети" найближчим часом стануть ключовим акціонером нового АТ "Крименерго", отримавши з бюджету на розвиток активу до 9 млрд руб. в 2018-2020 роках.

У розкритій 18 вересня структурі федерального бюджету на 2018-2020 роки відзначається, що 6 млрд руб. надійдуть "Россети" вже в 2018 році, 2,87 млрд руб. – у 2019 році і 227,2 млн руб. – у 2020 році.

Джерело зазначає, що в першу чергу реконструюють "південний транзит" – ЛЕП 110 кВ уздовж Південного берега Криму, також модернізують протиаварійну автоматику.

До 2020 року на півострові заплановано будівництво 1,5 тисячі км мереж.

У Міненерго розповіли, що все електромережі, побудовані в рамках програми, а також мережі ДУП "Крименерго" перейдуть в казну РФ і після цього будуть переведені на баланс АТ "Крименерго".

"Буде укладено акціонерну угоду між РФ і Республікою Крим про особливий порядок управління акціями АТ, передбачається, що частка республіки складе 25% плюс 1 акцію", - пояснили в Міненерго.

"Россети" досі не афішували плани по виходу в Крим, було відомо тільки про участь холдингу в ТОВ "Севастопольенерго" (імовірно, 50 + 1%).

До жовтня "Россети" планували створити СП з містом і перевести на його баланс активи, що належать зараз зареєстрованому в Україні ЕК "Севастопольенерго", яку пов'язують з членом Ради федерації Олександром Бабаковим і президентом ФК ЦСКА Євгеном Гінером.

Ця схема дозволить контролювати мережі міста і інвестувати в інфраструктуру, "Россети" планували вкласти в підприємство до 2 млрд руб.

Однак бажання взяти під контроль електромережі в Криму створює для "Россети" реальний ризик потрапити під західні санкції.

Це в червні визнавав екс-глава "Россети" Олег Бударгін. Він відзначав, що при виході на ринок півострова є "певні ризики" санкцій, але підкреслював, що "після того, як людей залишили без електрики, ми ("Россети" – ред.) просто повинні бути там".

Підтверджує ризик санкцій і обмежень поставок обладнання і виконавчий директор Heads Consulting Микита Куликов, але очікує, що "Россети" увійдуть до проекту "досить відкрито", оскільки необхідно контролювати витрачання грошових коштів.

Зі скандалами навколо обладнання вже зіткнулося ТОВ "ВО"Технопромекспорт"" "Ростех", яке не змогло безпосередньо закупити газові турбіни Siemens для споруджуваних в Криму ТЕС і приховало поставку за схемою з перепродажем.

Утім, з мережами ситуація простіша: цю техніку виробляють і російські заводи, крім того, самі "Россети" зараз скорочують закупівлі імпортного обладнання.

Як відомо, основною мережевою інфраструктурою півострова зараз керує ДУП "Крименерго", яке належить Мінпаливенерго Криму.

"Крименерго" обслуговує близько 800 тисяч побутових споживачів і 23 тисячі юридичних осіб.

На його балансі 15 підстанцій 220-330 кВ, 75 підстанцій 110 кВ, 32,9 тис. км ЛЕП.