Гройсман може ініціювати звільнення керівника АМКУ

504 перегляди
П'ятниця, 22 вересня 2017, 11:13

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що ініціюватиме звільнення голови антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва, якщо викриє, що АМКУ прикриває контрабанду на митниці.

Про це він сказав під час години запитань до уряду 22 вересня.

"Я буду розбиратися с Антимонопольним комітетом, і якщо я побачу змову, про яку сьогодні говорить уся країна, що Антимонопольний комітет став другою Тендерною палатою в Україні, то я буду ставити питання про звільнення керівника Антимонопольного комітету з усіма його "прихлєбателями"", - сказав Гройсман.

Він уточнив, що мова йде про скасування тендерів щодо закупівля сканерів для митниці.

"ДФС оголосила тендер на проведення закупівлі таких сканерів, бо ми маємо зробити рентген на всіх кордонах нашої держави, щоб зрозуміти, які товари по яких цінах потрапляють у країну. Так вдумайтесь: Антимонопольний комітет вчора чи позавчора скасував цей тендер", - сказав прем'єр.

Він наголосив, що це не можна назвати по-іншому, окрім, як "злочином проти держави".

"Це злочин проти надходжень до бюджету, злочин, який прикриває контрабанду у країні", - сказав Гройсман.

Він наголосив, що треба "побороти це зло (контрабанду – ред.) раз і назавжди".

Ірина Балачук, УП

Теми: Гройсман Антимонопольний комітет митниця контрабанда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гройсман: Піду у відставку в разі провалу пенсійної реформи 22 вересня 2017, 10:55
Гройсман просить депутатів ухвалити пенсійну реформу наступного пленарного тижня 21 вересня 2017, 20:56
Гройсман натякнув "Нафтогазу" на зловживання монополізмом 20 вересня 2017, 12:53
powered by lun.ua
Головні новини
Гройсман: Піду у відставку в разі провалу пенсійної реформи
Луценко підписав оновлену підозру Довгому
Холодницький: Інформація, що НАБУ вело незаконну прослушку, поки не підтвердилася
Хроніка 22 вересня. У Раді битва за моркву, а Табачника атакують квітами
Усі новини
ФОТО-ВІДЕО

Словацько-український фільм "Межа" висунули на "Оскар"

Що хотів сказати автор

Куратори сучасного мистецтва аналізують фільм-сатиру "Квадрат"