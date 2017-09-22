Як у 90-х: на Харківщині затримали банду рекетирів

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П'ятниця, 22 вересня 2017, 11:52

Правоохоронці викрили та затримали групу вимагачів, які тероризували підприємців у Харківський області.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За інформацією СБУ, до складу угруповання, яке діяло протягом 6 місяців, входило четверо мешканців міста Лозова, двоє з яких раніше засуджені.

Оперативники встановили, що бандити, погрожуючи фізичним насильством та знищенням майна, примушували підприємців "сплачувати данину" за неперешкоджання комерційній діяльності.

"В одного з місцевих фермерів, зокрема, бандити вимагали 360 тисяч гривень, погрожуючи знищенням сільськогосподарської техніки та фізичною розправою над членами його родини", - розповіли в спецслужбі.

Співробітники СБУ та спецпідрозділу поліції КОРД затримали бандитів у їхньому помешканні в Лозовій. Під час обшуків у них вилучено гроші у різній валюті на майже 150 тисяч гривень, дві бойові гранати, холодну зброю, а також відібрані у підприємців правовстановлюючі документи на об’єкти нерухомості.

Відкрите кримінальне провадження за статтями 189 та 263 ККУ (вимагання та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

 
 

Українська правда

Теми: Харківська область кримінал СБУ поліція
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