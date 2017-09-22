У Маріуполі біля театру знайшли вибухонебезпечний предмет
У Маріуполі біля будівлі Донецького академічного обласного драматичного театру рятувальники знешкодили вибухонебезпечний пристрій
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
22 вересня о 6:56 диспетчер Служби порятунку "101" отримав повідомлення від чергового Національної поліції про те, що біля будівлі Донецького академічного обласного драматичного театру на вулиці Театральній, 1, у Маріуполі в одній із урн виявлено мобільний телефон, до якого ізоляційною стрічкою примотано мило з невідомою речовиною.
На місці події працювали слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічних служб. Останні встановили, що даний пристрій – це гідродинамічна пушка.
"О 8:31 вибухонебезпечний предмет було знешкоджено на місці. В результаті події ніхто не постраждав", – інформує ДСНС.
Фахівці Служби порятунку нагадують громадянам правила поведінки при виявленні підозрілих предметів:
– При виявленні вибухонебезпечного (потенційно вибухонебезпечного) предмета не чіпати його і не намагатися розібрати;
– негайно повідомити в найближче відділення поліції, військкомат, органи місцевої виконавчої влади, райвідділ ДСНС або за телефонами "101", "102";
– побачивши спалах або почувши звук вибуху, негайно сховатися чи лягти на землю, навіть перебуваючи на значній відстані від місця вибуху, адже може поранити камінням і уламками.
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