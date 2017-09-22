Гречківський каже, що ГПУ заблокувала пенсійний рахунок його батька

Звинувачуваний у шахрайстві член Вищої ради правосуддя Павло Гречківський стверджує, що Генпрокуратура заблокувала банківські рахунки його родини.

Про це він заявив у Facebook.

"ГПУ пробиває чергове дно. У понеділок мої банківські картки, в тому числі зарплатна, а також рахунки і картки моєї дружини та сина, і вже геть за межею моралі - пенсійний рахунок мого 81-річного батька, заблоковані. Кошти не арештовані, але доступу до грошей немає", - написав він.

За словами Гречківського, Приватбанк уникає відповідей та не пояснює причин такого блокування.

"Кажуть, треба чекати пояснень з центрального офісу в Дніпрі… Точно можу сказати, що до переліків проблемних клієнтів чи власників сумнівних рахунків ніхто в моїй родині, ні я сам не включені", - каже член ВРП.

Водночас він стверджує, що, за його інформацією, менеджмент Приватбанку "підштовхнули до порушень закону люди з Нацбанку, виконуючи прохання ГПУ".

"Позбавлення моєї родини можливостей користуватися легально заробленими безготівковими коштами я вважаю грубим тиском на мене як члена ВРП", - обурюється Гречківський.

Він переконаний, що справа проти нього "заглохла", і тому правоохоронці задіяли інструмент незаконного фінансового впливу через державний банк.

"Спосіб його використання абсолютно свавільний - зарплатні та пенсійні картки не блокують ніколи. Але тут дійшли навіть до цього", - наголошує член ВРП.

За його словами, він вже доручив вивчення цієї ситуації групі адвокатів.

"Працівники банку та чиновники, причетні до цих зловживань, будуть притягнуті до відповідальності згідно законодавства", - пообіцяв Гречківський.

Аби перевірити причетність до цього випадку Генеральної прокуратури, "Українська правда" звернулася по коментар до прес-секретаря голови ГПУ Лариси Сарган. Вона пообіцяла дати відповідь пізніше.

Як повідомлялося, на початку серпня Генеральна прокуратура вручила Гречківському обвинувальний акт за статтею 190 Кримінального кодексу (шахрайство) .

Гречковського та його поплічника підозрюють у тому, що вони шахрайським шляхом намагались отримати 500 тис. доларів за допомогу у вирішенні господарського спору в судах трьох інстанцій.

Українська правда