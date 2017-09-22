Стало відомо, хто засекретив постанову про арешт "мільярдів Януковича"

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П'ятниця, 22 вересня 2017, 13:20

Постанову про засекречення рішення суду про конфіскацію "1,5 мільярдів екс-президента Віктора Януковича" ухвалив колишній воєнний прокурор, а нині заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Костянтин Кулик.

Про це "Українській правді" стало відомо з відповіді на запит, яку передав експерт з питань боротьби з корупцією Гліб Канєвський.

Так у державній судовій адміністрації ДП "Інфомарційні судові системи", яке є розпорядником Єдиного  реєстру судових рішень, повідомили:

"Відповідно до змісту реквізитів постанови Військової прокуратури сил АТО від 21 квітня 2017 року про застосування заходів безпеки до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, даний процесуальний документ складено та підписано особою з посадою "Військовий прокурор сил АТО К. Кулик"", - сказано у відповіді.

 

Як відомо,САП та НАБУ підозрюють Кулика у "незаконому збагаченні". Справу передано до Голосіївського суду.

28 березня Краматорський суд  міськсуд за участю суддів Переверзевої, Пікалової та Фоміної ухвалив вирок за звинуваченням Кашкіна, якого називають номінальним власником однієї із фірм людини з оточення екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка.

Перед цим, 21 березня 2017 року  Військова прокуратура заборонила оприлюднення цього рішення суду.

28 квітня на підставі  рішення Краматорського суду арештували майже 1,5 мільярдів доларів, які згодом перерахували до держбюджету. У Генпрокуратурі назвали це "конфіскацією грошей Януковича".

Того 28 квітня Генпрокурор звільнив Кулика з посади прокурора АТО і призначив заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва.

А 28 червня 2017 року президент нагородив Кулика орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Янукович Генпрокуратура суд
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