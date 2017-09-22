За бруд і годинні черги на КПП Майорськ Луценко обіцяє "взути" ДСНС

1827 переглядів
П'ятниця, 22 вересня 2017, 13:21

Санітарно-гігієнічні умови на контрольно-пропускному пункті на лінії розмежування "Майорськ" є незадовільними.

Про це свідчать результати перевірки Генеральної прокуратури, про які пише у своєму Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

"Відсутність медицини, чотири примітивних туалета. Через такі 5 КПП за три роки перейшли 7 млн наших громадян", – обурюється Луценко.

"Любіть Україну!" - закликає плакат на КПП Майорськ. А навколо - бруд, пилюка, годинні черги, сотні людей з дітьми в наспіх збитому дерев'яно- целофановому ангарі - накопичувачі, де температура під 35", – пише він.

 

Як свідчить відео, оприлюднене ГПУ, Луценко разом із головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом прилетів із позаплановою перевіркою на КПП "Майорськ", ознайомився з умовами, в яких перебувають люди, які очікують своєї черги пройти перевірку, вислухав скарги та пропозиції.

Луценко порівняв умови на КПП зі свинарником та дорікнув представникам місцевої влади, що на плакати було витрачено більше коштів, ніж на умови для людей.

 

Щоправда, деякі свідки, з якими спілкувався генпрокурор, зазначають, що "вже звикли" до таких умов, бо "живучі".

Луценко висловив крайнє незадоволення побаченим, за наслідками чого пообіцяв цілий комплекс рішень та пропозицій, зокрема "взути" керівництво Державної служби з надзвичайних ситуацій разом із місцевою адміністрацією.

 

Валентина Романенко, УП

Теми: Донбас Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Письменник Володимир Рафєєнко: Любов до батьківщини виникає завдяки роботі серця 22 вересня 2017, 12:00
АТО: 16 обстрілів, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь 12 разів 22 вересня 2017, 07:59
МЗС Франції звернулось до прокурора через "представництво "ДНР" в Марселі 21 вересня 2017, 17:36
powered by lun.ua
Головні новини
Луценко про весілля сина: Маю право на 5-годинне щастя
Стало відомо, хто засекретив постанову про арешт "мільярдів Януковича"
У Приватбанку нема чого продавати. Його можна подарувати з доплатою - НБУ
Справа Шеремета: Слідчі засекретили рішення суду, щоб захистити задіяних осіб
Усі новини
ФОТО-ВІДЕО

Словацько-український фільм "Межа" висунули на "Оскар"

історія

Як вбили Бандеру. Розслідування з Гарварда

герої серед нас

13-річний хлопець під час пожежі у таборі в Одесі виніс 15 дітей