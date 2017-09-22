Луценко про весілля сина: Маю право на 5-годинне щастя

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що має право на "особисте 5-годинне щастя", говорячи про весілля сина, яке обслуговували авто Генпрокуратури та охороняла Держохорона.

Про це він написав у Facebook у відповідь на питання одного з користувачів.

"Що вам не подобається? Мій син, відвоювавши під ДАП, не має право на весілля? Чи я не маю права запросити на свято своїх друзів? Повернувши країні 50 млрд. грн., я маю право на особисте 5-годинне щастя", - написав Луценко.

Скриншот з facebook Луценка

Він також відмовився коментувати дії співробітників Держохорони, які здійснили фізичний напад на знімальну групу журналістів, у результаті чого оператор Борис Троценко отримав струс мозку та пошкодження руки.

"Дії УДО відбулися поза моєю територією і підлягають оцінці їхнього керівництва", - написав Луценко.

Скриншот з facebook Луценка

Як відомо, на весіллі старшого сина генпрокурора Юрія Луценка, яке відбулось 15 вересня у заміському комплексі під Києвом, побували перші особи держави, а також низка міністрів та народних депутатів.

Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники Управління державної охорони всіляко намагалися не дати змоги зафіксувати події на відео, затуляли в’їзд на відкриту парковку ресторану відомчими автівками.

А під час виїзду зі святкування президента Порошенка здійснили фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту. Оператор Борис Троценко отримав струс мозку та пошкодження руки.

Згодом начальник УДО Валерій Гелетей ось так пояснив дії своїх підлеглих: "Там же який горб! Цей військовослужбовець упав, ви ж не будете говорити, що він не упав? Там же отакий горб! У темряві, пісок, спіткнувся, упав і зачепився за оператора".

Журналісти написали заяву в поліцію про перешкоджання їхній професійній діяльності.