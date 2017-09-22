ГПУ конфіскувала у "мафії" Януковича 200 мільйонів доларів

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П'ятниця, 22 вересня 2017, 13:53

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що 22 вересня вступило рішення суду про спецконфіскацію 200 мільйонів доларів банківських активів із оточення колишнього президента Віктора Януковича.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні вступило у законну силу рішення Соснівського райсуду м. Черкаси про ще одну спецконфіскацію банківських активів мафії Януковича на загальну суму 200 млн доларів", - написав Луценко.

Раніше Луценко повідомляв про те, що ГПУ повернула до бюджету України 1,5 мільярди доларів, розкрадених Януковичем і його командою. А найближчим часом конфіскує ще кілька сотень мільйонів доларів.

Як відомо, в Швейцарії знайшли банківську комірку з великою кількістю золота, яка належить людині із "сім’ї Януковича".

Українська правда

Теми: Луценко Генпрокуратура Янукович
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