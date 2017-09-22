У Кремлі пояснили, куди не хочуть пускати миротворців на Донбасі

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляє, що миротворці ООН могли б забезпечувати безпеку співробітників ОБСЄ на Донбасі, але мова не йде про їхнє розміщення на російсько-українському кордоні.

Про це пише ТАСС із посиланням на його заяву журналістам.

"Суть російської пропозиції, російської ініціативи полягає в тому, що ця місія ООН могла б забезпечувати безпеку співробітників місії ОБСЄ в тих місцях, де співробітники місії ОБСЄ виконують свої функції", - сказав Пєсков.

"Але при цьому мова не йде про розміщення місії ООН на кордоні", - додав він.

Прес-секретар Путіна стверджує, що розміщення миротворців на російсько-українському кордоні протирічить Мінським домовленостям.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, в тому числі на кордоні з Росією.