У Кремлі пояснили, куди не хочуть пускати миротворців на Донбасі
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляє, що миротворці ООН могли б забезпечувати безпеку співробітників ОБСЄ на Донбасі, але мова не йде про їхнє розміщення на російсько-українському кордоні.
Про це пише ТАСС із посиланням на його заяву журналістам.
"Суть російської пропозиції, російської ініціативи полягає в тому, що ця місія ООН могла б забезпечувати безпеку співробітників місії ОБСЄ в тих місцях, де співробітники місії ОБСЄ виконують свої функції", - сказав Пєсков.
"Але при цьому мова не йде про розміщення місії ООН на кордоні", - додав він.
Прес-секретар Путіна стверджує, що розміщення миротворців на російсько-українському кордоні протирічить Мінським домовленостям.
Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, в тому числі на кордоні з Росією.
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