Міноборони оголосило демобілізацію строковиків

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П'ятниця, 22 вересня 2017, 14:50

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ від 19 вересня 2017 року "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби у жовтні-грудні 2017 року".

Документ підписано відповідно до указу президента України, інформує Міністерство оборони.

Згідно з наказом, зі строкової служби будуть звільнені військовослужбовці, які вислужили встановлені строки, у наступні терміни:

– військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, – у жовтні-листопаді 2017 року;

– інші військовослужбовці строкової служби — у жовтні-грудні 2017 року.

Доповнюється…

Теми: армія Міноборони
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