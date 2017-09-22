Окупанти дали журналісту Семені 2,5 роки умовно

Підконтрольний Кремлю Желєзнодорожний районний суд Сімферополя оголосив вирок кримському журналісту Миколі Семені.



Про це повідомляють "Крим.Реаліі".



Журналісту призначено покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Напередодні Семена виступив в суді з заключним словом, і заявив, що якщо йому винесуть обвинувальний вирок, це відіб'ється на всій журналістиці в Росії.



Прокурор 18 вересня зажадав для кримського журналіста Семени покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном три роки і позбавленням права займатися будь-якою громадською діяльністю протягом трьох років.



Автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколу Семену російська влада звинуватила в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.



У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було пред'явлено офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. Наразі журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.



Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на "свободу вираження поглядів".



Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Семени політично мотивованим.



Міністерство закордонних справ України від 3 травня 2017 року закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема - Миколи Семени.