Пасажирам "Інтерсіті", який затримали через Саакашвілі, повернули гроші

"Укрзалізниця" повернула вартість квитків на поїзд №715 "Перемишль-Київ", який затримали 10 вересня, 207 пасажирам на загальну суму 60,6 тисячі гривень.

Про це повідомляє Громадське радіо з посиланням на відповідь ПАТ "Укрзалізниця" на запит.

"На даний час ПАТ "Укрзалізниця" забезпечило повернення вартості проїзних документів на поїзд №715 "Перемишль-Київ" 207 пасажирам на суму 60,6 тис. грн., у т.ч. 170 пасажирів отримали повну вартість квитка та 37 пасажирів різницю вартості квитка за проїзд у вагонах нижчої категорії", - йдеться у відповіді "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" зазначили, що затримка в курсуванні швидкісного поїзда Інтерсіті+ №715 Перемишль-Київ 10 вересня 2017 року відбулася не з їхньої вини.

Загалом на даний потяг перевізник по Україні реалізував 425 місць, а також у сполученні "Польща-Україна" – 388 місць.

"Укрзалізниця" додала, що забезпечила пасажирів поїзда №715 "Перемишль-Київ", відправлення якого було затримано 10 вересня, власним рухомим складом.

"Пасажирам було запропоновано скористатися поїздом Інтерсіті+ №705 "Перемишль-Київ". Ним скористалися пасажири, які прямували до Києва", - йдеться у відповіді.

Як відомо, потяг Інтерсіті+ №715 10 вересня затримався на 3 години і 45 хвилин через присутність у ньому позбавленого українського громадянства екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який повертався до України.

10 вересня Саакашвілі заявив, що вирішив прибути в Україну на "Інтерсіті", а не через КПП "Краковець", щоб уникнути можливих провокацій з боку "тітушок", які перебувають на кордоні.

"Укрзалізниця" дала вказівку адміністрації поїзда "Інтерсіті" сполученням "Перемишль - Київ" не виїжджати до тих пір, поки Саакашвілі не вийде з вагона.

10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі таки прорвався до України з території Польщі на пункті пропуску "Шегині".

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