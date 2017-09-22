Манафорту "аукається" звіт щодо Тимошенко для Януковича – ЗМІ

5 років тому американський політтехнолог Пол Манафорт замовив юридичній фірмі Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom із Нью-Йорку звіт, який влада Віктора Януковича планувала використати для виправдання ув’язнення Юлії Тимошенко

Як пише The New York Times із посиланням на два посвячених джерела, тепер Міністерство юстиції США вимагає у цієї фірми інформацію та документи стосовно роботи на користь команди Януковича.

Запит надійшов на тлі розслідування про можливе втручання Росії у хід виборів у США в 2016 році та щодо зв’язків оточення Трампа з представниками Кремля.

Невідомо, чи він є частиною цього розслідування, однак, вважає видання, це вказує на ризики консультування американськими юристами й лобістами авторитарних урядів.

За даними джерел, минулого місяця американські прокурори попросили суд про допит посадових осіб щонайменше двох фірм із лобіювання та зв'язків із громадськістю, які працювали з Манафортом над "кейсом" Януковича, – Mercury Public Affairs і the Podesta Group.

Цим фірмам заплатили понад 1,1 млн доларів за підтримку Януковича в середовищі американських політиків та лідерів думок, чиї висновки теж використовувала фірма Skadden.

Джерело, ознайомлене з запитами, каже, що виклики представників Mercury та Podesta стосувалися грошей Манафорта.

Як відомо, екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в Україні фігурував у матеріалах справи щодо т. зв. "чорної бухгалтерії" партії Віктора Януковича. Він визнавав, що в 2012-2013 роках отримав 17 млн доларів від "Партії регіонів".



Але в червні 2017 року з'ясувалося, що його підпису не було ані на жодній зі сторінок "амбарний книги" ПР.

Крім того, за даними ЗМІ, американські слідчі прослуховували Пола Манафорта до і після виборів у США через побоювання щодо його зв'язків з Кремлем.

Він нібито пропонував близькому до Кремля олігархові Олегу Дерипасці інформувати його про хід президентської кампанії в США в 2016 році.

У серпні цього року агенти ФБР провели обшук у домі Манафорта – вилучили документи та інші матеріали в рамках розслідування про втручання Росії у вибори США..

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Олена Рощенко, УП, доповнено

