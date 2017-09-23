У Мексиці число жертв землетрусу зросло до 295 осіб

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Субота, 23 вересня 2017, 05:36

В результаті землетрусу в Мексиці загинули 295 осіб.

Про це повідомив керівник національної аварійно-рятувальної служби країни Луїс Феліпе Пуенте.

Він зазначив, що в штаті Мехіко 157 загиблих, в штаті Морелос - 73, в штаті Пуебла - 45, в штаті Едомекс - 13, в штаті Герреро - 6, в штаті Оахака - 1.

Рятувальники продовжують пошук тих, хто вижив. Повідомляється, що раніше з-під завалів були врятовані 69 осіб.

Як повідомлялося, у вівторок в Мексиці стався землетрус, магнітудою 7,1 бал. Епіцентр знаходився в 12 км від населеного Ахочьяпан в штаті Морелос. Також було зафіксовано понад 30 афтершоків.

Теми: стихійне лихо
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