Вища рада правосуддя дала згоду на арешт судді, який хотів дати хабар Холодницькому
Вища рада правосуддя дала згоду на утримання під вартою судді Кіровського райсуду Дніпропетровська Геннадія Підберезного за спробу дати хабар керівнику САП Назару Холодницькому.
Про це повідомляє прес-служба ВРП.
Підберезний був затриманий 21 вересня. У той же день йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 309 КК України.
"Підберезний Г.А. підозрюється у наданні за попередньою змовою групою осіб неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення дій в інтересах третіх осіб із використанням наданої службовій особі влади", - заявив член ВРП Ігор Бенедисюк.
Як повідомлялося, двох суддів з Дніпропетровської області, які запропонували керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому хабар в 300 тисяч доларів США, затримали в Києві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.