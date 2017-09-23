Вища рада правосуддя дала згоду на арешт судді, який хотів дати хабар Холодницькому

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Субота, 23 вересня 2017, 06:41

Вища рада правосуддя дала згоду на утримання під вартою судді Кіровського райсуду Дніпропетровська Геннадія Підберезного за спробу дати хабар керівнику САП Назару Холодницькому.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Підберезний був затриманий 21 вересня. У той же день йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 309 КК України.

"Підберезний Г.А. підозрюється у наданні за попередньою змовою групою осіб неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення дій в інтересах третіх осіб із використанням наданої службовій особі влади", - заявив член ВРП Ігор Бенедисюк.

Як повідомлялося, двох суддів з Дніпропетровської області, які запропонували керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому хабар в 300 тисяч доларів США, затримали в Києві.

Теми: Холодницький хабар
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