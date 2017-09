Експерти: Будапештський меморандум не дає жодних гарантій безпеки Україні

Будапештський меморандум 1994 року, згідно з яким Україна відмовилася від ядерної зброї, насправді не давав Україні жодних гарантій захисту її територіального суверенітету з боку підписантів.

З такими висновками в ході дискусії "Чи повинні США озброювати України", яка відбулася в п'ятницю в аналітичному центрі Atlantic Council, погодилися провідні експерти-міжнародники, включаючи екс-посла США в Україні Джон Хербста і колишнього заступника генсека НАТО Александра Вершбоу, передає "Голос Америки".

"Я наведу слова Строуба Телбота, який зараз є віце-президентом центру Brookings Institution, а у минулому був заступником Державного секретаря США і очолював переговори з приводу Будапештського меморандуму. Він буквально сказав: "Це не означає, що США готові прийти на допомогу Україні, якщо на неї буде здійснено військовий напад". Тож будь-якої гарантії надання будь-якого захисту у меморандумі немає", - заявив Вільям Ругер, віце-президент дослідницького центру Charles Koch Institute.

"Більш того, такі експерт, як Іво Даалдер та Майк Огенлон вказували, що навіть стаття 5-та Статуту НАТО нічого конкретно не гарантує. Можна хоч жорстку заяву зробити у відповідь на напад на одну з країн-членів Альянсу", - додав він.

Вершбоу в свою чергу заявив, що Будапештський меморандум не містить механізму реалізації і "на жаль для українців не був гарантією безпеки".

"Думаю, українці відчувають, що їх "кинули" на 3, чи 4-й за розмірами ядерний арсенал у світі", - додав він.

При цьому він зазначив, що хоч і правових зобов'язань відповідно до меморандуму немає, є "щонайменше моральне зобов'язання зробити те, що в наших силах, щоб допомогти Україні відновити суверенітет та територіальну цілісність", -

Вершбоу також додав, що вважає надання Україні летальних оборонних озброєнь частиною такого "морального" боргу.

"Немає ніяких сумнівів, що Будапештський меморандум не гарантує Україні безпеку. США надали Україні не гарантії, а запевнення", - заявив Гербст.

Інший учасник дебатів професор The City College of New York Раджан Менон також зазначив, що в України немає гарантій безпеки відповідно до Будапештського меморандуму.