Доба в АТО: 27 обстрілів, 1 військовий ЗСУ отримав поранення

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Субота, 23 вересня 2017, 08:12

За минулу добу бойовики 27 разів відкривали вогонь в зоні АТО, в результаті один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Українські військові 19 раз відповідали на обстріли сепаратистів зі зброї, що не заборонена мирними домовленостями.

Ввечері та вночі бойовики тричі били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Авдіївської промзони і Кам'янки. З цієї ж зброї вони двічі відкривали вогонь в околицях Зайцевого і Невельського. Також під обстрілами терористів опинилися опорні пункти ЗСУ поблизу шахти Бутівка і Пісків.

На Приморському напрямку бойовики застосовували автоматичні гранатомети біля Водяного, а кулемети - неподалік Гнутового. Крім того, під кулеметний вогонь бойовиків потрапили  укріплення сил АТО на підступах до Талаківки і Павлопіля.

На Луганському напрямку в кінці доби зберігалася тиша.

Теми: Збройні сили АТО Донбас
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