Пожежа на військовому складі: ДержНС проведе розмінування

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Субота, 23 вересня 2017, 10:26

Держслужба з надзвичайних ситуацій залучить 10 піротехнічних груп для проведення розмінування с. Новоянисоль та території складу боєприпасів ЗСУ у Донецькій області після пожежі

Про це йдеться у повідомленні ДержНС. 

"На 23 вересня заплановано залучення 10 піротехнічних груп для проведення розмінування с. Новоянисоль та безпосередньо території складу боєприпасів", - йдеться у повідомленні. 

Також планується провести побудинковий обхід с. Новоянисоль з метою виявлення пошкоджень та їх характеру приватних будинків, встановлення збитків від надзвичайної ситуації. 

Населенню буде надано допомогу з усунення наслідків пошкоджень будинків, у разі необхідності та проведено роботу слідчо-оперативної групи з визначення причин пожежі.

За даними ДержНС, в результаті детонації боєприпасів сталося займання двох господарчих споруд  у розташованому поруч населеному пункті.  Станом на 6:00 23 вересня було ліквідовано 13 загорянь на території селища, наразі пожеж на території села немає. Пожежу на складі локалізовано о 01:30 23 вересня, ліквідовано - о 05:47.  Даних про постраждалих на цей час немає.

"У готовності перебувають пасажирські автобуси для проведення евакуації населення з с.Новоянисоль та 500 місць для розміщення евакуйованого населення. Село самостійно залишили близько 60 осіб", - повідомили у ДержНС.   

Як відомо, 22 вересня територія військового складу однієї з військових частин загорілася внаслідок пожежі на полях сільськогосподарських виробників поблизу н.п. Новоянисоль Нікольського району Донецької області.

В оперативному командуванні "Південь", яке дислокується у вказаній військчастині, повідомили, що загрози життю місцевих мешканців та військовослужбовців немає, завершуються заходи з локалізації наслідків пожежі. 

Українська правда

Теми: Міноборони Донецька область Збройні сили надзвичайна подія
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