Бойовики заявили про 8 жертв вибуху, а "міністр" - у важкому стані

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Субота, 23 вересня 2017, 11:41

Бойовики ОРДО заявили, що внаслідок вибуху у центрі Донецька постраждали 8 осіб, а стан "міністра" Олександра Тимофєєва - важкий. 

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті бойовиків ОРДО. 

"Як повідомляють джерела, Тимофєєв доставлений у лікарню у важкому стані. За попередніми даними, загалом внаслідок вибуху постраждали 8 осіб. Місце події оточене. На місці перебувають співробітники силових відомств "ДНР" і "МВС ДНР", - заявили бойовики. 

Як відомо, вранці 23 вересня у центрі окупованого Донецька в районі проспекту Миру сталися два вибухи, про що повідомили росЗМІ. За даними "РІА Новости", було підірвано машину "міністра доходів і зборів ДНР" Олександра Тимофєєва, він перебуває у критичному стані. 

У свою чергу онлайн-ресурс бойовиків "ДАН" з посиланням на прес-службу "Міндоходів" підтвердив факт вибуху автомобіля Тимофєєва, проте заперечив, що він перебуває у критичному стані. 

Теми: Донецьк "ДНР"
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