Мосійчук зізнався, що прийшов на прямий ефір ТБ напідпитку

4982 перегляди
Субота, 23 вересня 2017, 11:54

Нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук зізнався, що прийшов на прямий ефір передачі "Zіткнення" напідпитку.

Про це Мосійчук заявив у відповідь на репліки його опонента у студії, екс-нардепа від ПР Інни Богословської. 

Мосійчук залишив студію посеред прямого ефіру, звинувативши Богословську у спекуляції історією його тримання у СІЗО. У свою чергу Богословська заявила, що не варто допускати до студії людей, "від яких пахне алкоголем".

"Я приїхав щойно з прийому у посла Вірменії, я керівник групи дружби "Вірменія - Україна", і я пригублював (на прийомі) шампанське. Всього найкращого", - заявив Мосійчук і залишив студію. 

Українська правда 

Теми: Мосійчук
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Каплін розповів свою версію конфлікту: "Радикакали побили людей" 18 липня 2017, 11:45
Депутати побилися під Печерським судом 18 липня 2017, 09:45
Луценко про справу Мосійчука: До осені буде нове подання 6 липня 2017, 16:37
powered by lun.ua
Головні новини
РосЗМІ: У Донецьку підірвали авто "міністра доходів і зборів"
Волкер: Миротворці дозволять провести вибори на окупованому Донбасі
Доба в АТО: 27 обстрілів, 1 військовий ЗСУ отримав поранення
В Одесі кинули гранату у вікно будинку, стався вибух
Усі новини
фото

Скульптор із Луцька засадив соняхами узбіччя доріг до Києва та Львова

відео

Українські військові попросили Apple забрати з реклами "російського кіборга"

Що хотів сказати автор

Куратори сучасного мистецтва аналізують фільм-сатиру "Квадрат"