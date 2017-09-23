Іран заявив про успішне випробування балістичної ракети

Іран повідомив про успішне випробування нової балістичної ракети "Хоррамшахр", яка має дальність 2 тисячі кілометрів і може нести кілька боєголовок.

У суботу, 23 вересня, іранська телерадіомовна компанія IRIB оприлюднила кадри запуску ракети, повідомляє іранське видання Press-TV.

Про місце проведення тесту не повідомляється. Відео містить телеметричні кадри з чотирьох різних ракурсів під час запуску ракети.

22 вересня ракета "Хоррамшахр" була представлена на військовому параді в Тегерані, на якому були присутні президент країни Хасан Роухані і високопоставлені військові чини.

За заявами військових, нова ракета надійде на озброєння найближчим часом.

Іран вже має на озброєнні два види інших балістичних ракет - "Саджіль" і "Гадр-Ф". Вони також здатні нести кілька боєголовок.

Як відомо, США заявляють, що іранська ракетна програма порушує резолюції ООН і неодноразово вводили санкції проти Тегерана.