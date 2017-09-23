Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого та Гранітного - СЦКК

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Субота, 23 вересня 2017, 14:54

У п’ятницю під вогонь бойовиків ОРДО потрапили житлові квартали селищ Зайцеве та Гранітне у Донецькій області.

Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації, передає прес-центр штабу АТО у Facebook.

"22 вересня близько 21:30 під час обстрілу позицій підрозділів Збройних Сил України в районі населеного пункту Зайцеве-Північне під вогонь противника також потрапили його житлові квартали", - зазначили у СЦКК.

"Внаслідок обстрілу НЗФ ОРДО з ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї пошкоджено дах житлового будинку по вулиці Майорська, 27. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав", - додали у повідомленні.

Окрім того, під вогонь бойовиків потрапили житлові квартали селища Гранітне.

"Внаслідок обстрілу з крупнокаліберних кулеметів НЗФ ОРДО від запалювального боєприпасу загорівся житловий будинок по вулиці Куїнджі, 18. Пожежу вдалося локалізувати силами місцевих мешканців. На щастя, ніхто з цивільного населення не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК заявила, що бойовики ОРДО в черговий раз порушили "шкільне" перемир’я.

Як повідомлялося, за минулу добу у зоні проведення АТО загиблих серед українських військових немає, 1 отримав поранення під час ворожого обстрілу у Невельському.

Теми: АТО Донбас
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