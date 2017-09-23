Волкер назвав Суркова "архітектором подій на Донбасі"

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Субота, 23 вересня 2017, 15:31

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що радник президента РФ Владислав Сурков є "архітектором" подій на Донбасі.

В інтерв'ю "Дзеркалу тижня", говорячи про роль Суркова у врегулюванні конфлікту на сході України, Волкер зазначив, що його участь здатна "допомогти у переговорах".

"Мені Сурков здався дуже розумним і дуже просунутим ... він справляє враження людини, добре підготовленої технічно і технологічно. Він активний діяч з хорошими зв'язками. Все це, а також постійні контакти з Путіним є факторами, здатними допомогти у переговорах. Тому що я не маю можливості безпосередньо переконати президента Путіна ... Але Сурков, який знає Путіна, регулярно контактує з ним, можливо, здатний донести до нього відповідні думки", - зазначив Волкер.

Він додав, що на відміну від Суркова, який спілкується з Путіним, не має можливості постійно, безпосередньо спілкуватися з президентом США Дональдом Трампом.

"Але з огляду на те, як структурована американська система влади, у мене позиція, еквівалентна позиції Суркова. Ну хіба що я не є архітектором того, що відбувається в Донбасі", - додав він.

Теми: Донбас Росія США
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