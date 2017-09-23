В РФ з пам'ятника Калашнікову видалили схему фашистської гвинтівки

У Москві з нещодавно відкритого пам'ятника Михайлу Калашникову видалили схему гвинтівки Шмайссера, яку фашисти використовували у Другій світовій війні.

Про це повідомляє ТАСС.

Згідно з повідомленням, фахівці майстерні Салавата Щербакова - автора пам'ятника - прибрали зображення креслення гвинтівки з плити, до понеділка там з'явиться правильне креслення.

Як повідомляє AFP, для видалення зображення StG44 використовували кутову шліфувальну машину.

фото - afp

Зображення, нанесене на пам'ятник, відповідало StG44 - гвинтівці конструктора Хуго Шмайссера, назву якй, імовірно, дав сам Гітлер і яка стала зброєю нацистів.