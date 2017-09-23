В РФ з пам'ятника Калашнікову видалили схему фашистської гвинтівки
У Москві з нещодавно відкритого пам'ятника Михайлу Калашникову видалили схему гвинтівки Шмайссера, яку фашисти використовували у Другій світовій війні.
Про це повідомляє ТАСС.
Згідно з повідомленням, фахівці майстерні Салавата Щербакова - автора пам'ятника - прибрали зображення креслення гвинтівки з плити, до понеділка там з'явиться правильне креслення.
Як повідомляє AFP, для видалення зображення StG44 використовували кутову шліфувальну машину.
Зображення, нанесене на пам'ятник, відповідало StG44 - гвинтівці конструктора Хуго Шмайссера, назву якй, імовірно, дав сам Гітлер і яка стала зброєю нацистів.
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