СЦКК: Бойовики розповсюджують фейки про обстріли біля КПВВ

В ОРДЛО поширюють фальсифікації щодо обстрілів з боку ЗСУ, які можуть загрожувати життю цивільного населення в районах КПВВ, розташованих на підконтрольній Україні території.

Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК.

За повідомленням представників СЦКК, 21 вересня уповноважений представник ОРЛО у Мінську Владислав Дейнего та спікер НЗФ ОРЛО Андрій Марочко перебували в районі Станиці Луганської, де відвідали місцеве КПВВ.

Там вони заявили, що українські силовики "навмисно створюють скупчення людей, яке може призвести до непередбачуваних наслідків", та що "прикордонники на боці ОРЛО не встигатимуть перевіряти документи і припускатимуться помилок".

"Таким чином українські силовики готують умови для закидання на територію ОРЛО так званих агентів спецслужб", - заявив Марочко.

У свою чергу в СЦКК заявляють, що звинувачення ватажків незаконних збройних формувань ОРЛО у порушенні регламенту роботи КПВВ "Майорськ" з українського боку не мають під собою жодного логічного обґрунтування.

"Пропуск у вечірній час в "сіру" зону КПВВ великої кількості цивільних осіб та автомобілів з території, непідконтрольній Україні, є заздалегідь спланованою провокацією. Використання НЗФ ОРЛО цивільних осіб переслідує певну мету: створити умови для звинувачень української сторони та Держприкордослужби, а коли опиняться в "сірій" зоні, розпочати обстріл позицій ЗСУ в районах, які розташовані поблизу КПВВ "Майорськ", - заявили в СЦКК.

Також, за заявою СЦКК, бойовики мають на меті "звинуватити в обстрілах підрозділи ЗСУ, а цивільним особам, які змушені будуть повернутися назад на територію ОРЛО показати, що вони не мали можливості перетнути кордон з вини української сторони".

"Своїми діями НЗФ ОРДО та ОРЛО вкотре демонструють нехтування Мінськими домовленостями, бажання дискредитувати ЗС України напередодні та під час засідання Тристоронньої контактної групи та прагнення до подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі", - зазначили в СЦКК.