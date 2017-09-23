У суботу бойовики стріляли лише двічі, один військовий ЗСУ загинув

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Субота, 23 вересня 2017, 18:29

У зоні проведення АТО у суботу зафіксовано лише два обстріли позицій сил АТО, один український військовий загинув. 

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 23 вересня. 

За даними штабу, ЗСУ зазнали втрат внаслідок обстрілу сил АТО зі стрілецької зброї поблизу Новоолександрівки на Луганському напрямку.

"Військові ЗСУ симетрично відповіли ворогу. У результаті цього протистояння отримав смертельне кульове поранення один український воїн", - йдеться у повідомленні.

На Маріупольському напрямку біля Павлополя окупанти застосовували великокаліберний кулемет.

"Військовослужбовці сил АТО вогнем у відповідь примусили ворога дотримуватись режиму тиші", - йдеться у зведенні.

Українська правда 

Теми: АТО жертви Збройні сили
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