Бомбардувальники США пролетіли біля узбережжя КНДР

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Субота, 23 вересня 2017, 22:55

23 вересня американські бомбардувальники B-1B Lancer у супроводі винищувачів пролетіли в міжнародному повітряному просторі над водами на схід від Північної Кореї.

Як заявили в Пентагоні, політ став найдальшим на північ від демілітаризованої зони, що відділяє Північну та Південну Корею, що його будь-коли американський винищувач чи бомбардувальник здійснював у 21 столітті.

"Ця місія є демонстрацією рішучості США і чітким посланням про те, що у президента є багато військових можливостей для подолання будь-якої загрози", – заявила прес-секретар Пентагону Дана Уайт.

"Ми готові використовувати весь спектр військових варіантів для захисту батьківщини США та наших союзників", – додала вона.

У Пентагоні заявили, що бомбардувальники B-1B Lancer вилетіли з Гуаму, що в Тихому океані, а винищувачі F-15C – з Окінави в Японії.

Як відомо, Пхеньян цьогоріч здійснив десятки ракетних запусків. Своє шосте і найбільше ядерне випробування Північна Корея провела 3 вересня і пригрозила випробуванням в Тихому океані водневої бомби.

У Пентагоні заявили, що нинішня операція продемонструвала серйозність, з якою США сприйняли "безвідповідальну" поведінку Північної Кореї.

Радіо Свобода

Теми: США КНДР
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