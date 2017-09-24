Ірак в ООН попросив допомоги в будівництві ядерного реактора

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Неділя, 24 вересня 2017, 00:41

Ірак попросив допомоги в будівництві ядерного реактора в мирних цілях.

Про це повідомляє Reuters.

"Ірак закликає споріднені ядерні країни допомогти побудувати ядерний реактор в мирних цілях ... відповідно до договору про нерозповсюдження", - заявив міністр закордонних справ Ібрагім аль-Джафар на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

В Іраку було три ядерні реактори. Один з них був зруйнований ізраїльськими повітряним нальотом в 1981 році, а й два інших літаками Сполучених Штатів в 1991 році.

Теми: Ірак ООН
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