Клімкін розказав про плани відкрити Генконсульство України в Едмонтоні

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Неділя, 24 вересня 2017, 01:17

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розказав про урочистий прийом української збірної команди Invictus Games у Торонто і плани відкрити Генконсульство України в Едмонтоні.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я не надто емоційна людина, але розмови із нашими хлопцями і атмосфера, яка панувала під час вітання команди, дуже вразили мене. Це було дійсно феноменально", - сказав Клімкін.

Він додав, що весь візит Президента України та його команди до Канади був сповнений позитивних емоцій.

"Навіть така проста новина, як відкриття нашого Генконсульства у Едмонтоні, що ми плануємо зробити уже наступного року, - теж була дуже емоційною. Ми вже давно планували це, але оголошення змогли зробити лише зараз", - зазначив міністр.

Як відомо, "Ігри Нескорених" ("Invictus Games") – це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів із обмеженими фізичними можливостями, отриманими під час виконання службових обов’язків. Участь у змаганнях беруть команди від країн-членів НАТО, а також стратегічних партнерів Альянсу. Вперше зазначені змагання відбулися в 2014 році в Лондоні (Велика Британія).

Теми: Канада дипломатичні відносини
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