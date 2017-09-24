В уряді Асада побачили близьку перемогу у громадянській війні в Сирії

161 перегляд
Неділя, 24 вересня 2017, 04:24

Військова перемога у громадянській війні в Сирії "знаходиться в межах досяжності" для сил президента Башара аль-Асада після серії завоювань.

Про це заявив міністр закордонних справ Валід аль-Муаллем на Генасамблеї ООН, передає Радіо Свобода.

"Звільнення Алеппо і Пальміри, зняття облоги Дейр-ез-Зора і викорінення тероризму з багатьох частин Сирії доводять, що перемога наразі знаходиться в межах досяжності", – сказав Муаллем.

Чиновник, який також обіймає в уряді Башара Асада посаду віце-прем’єра заявив, що сирійські урядові війська "запам’ятаються, як герої", за їхню роль у війні.

"Коли ця несправедлива війна в Сирії закінчиться, сирійська армія увійде в історію як армія, яка героїчно перемогла разом зі своїми підтримуваними силами та її союзниками терористів, що прибули до Сирії з багатьох країн", – сказав Муаллем.

Країни Заходу і правозахисники раніше звинуватили збройні сили Асада у звірствах проти цивільних і використанні забороненої хімічної зброї, що знову заперечив Муаллем під час свого виступу.

Понад 330 тисяч людей загинули у шестирічній війні в Сирії, понад 5 мільйонів сирійців стали біженцями.

У найближчі тижні ООН планує новий раунд мирних переговорів між урядом Сирії та опозицією.

Теми: Сирія ООН
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Сирії загинув капітан Головного розвідувального управління РФ 22 вересня 2017, 15:17
У Сирії були поранені троє російських військових 21 вересня 2017, 02:26
ЗМІ оприлюднили фото та ім’я другого підозрюваного у теракті в Лондоні 18 вересня 2017, 13:47
powered by lun.ua
Головні новини
Українська паралімпійська збірна з футболу стала чемпіоном світу
КНДР заявила про "неминучість ракетного удару по США"
В ОРДО заявили про затримання "українських розвідників" за підрив "міністра"
У Бердичеві надзвичайна ситуація через град розміром з яйце
Усі новини
е-місто

6 нових онлайн-сервісів, які допоможуть вижити у Києві

історія

Як вбили Бандеру. Розслідування з Гарварда

відео

Український фешн-фільм переміг на Лондонському фестивалі