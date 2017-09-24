В уряді Асада побачили близьку перемогу у громадянській війні в Сирії

Військова перемога у громадянській війні в Сирії "знаходиться в межах досяжності" для сил президента Башара аль-Асада після серії завоювань.

Про це заявив міністр закордонних справ Валід аль-Муаллем на Генасамблеї ООН, передає Радіо Свобода.

"Звільнення Алеппо і Пальміри, зняття облоги Дейр-ез-Зора і викорінення тероризму з багатьох частин Сирії доводять, що перемога наразі знаходиться в межах досяжності", – сказав Муаллем.

Чиновник, який також обіймає в уряді Башара Асада посаду віце-прем’єра заявив, що сирійські урядові війська "запам’ятаються, як герої", за їхню роль у війні.

"Коли ця несправедлива війна в Сирії закінчиться, сирійська армія увійде в історію як армія, яка героїчно перемогла разом зі своїми підтримуваними силами та її союзниками терористів, що прибули до Сирії з багатьох країн", – сказав Муаллем.

Країни Заходу і правозахисники раніше звинуватили збройні сили Асада у звірствах проти цивільних і використанні забороненої хімічної зброї, що знову заперечив Муаллем під час свого виступу.

Понад 330 тисяч людей загинули у шестирічній війні в Сирії, понад 5 мільйонів сирійців стали біженцями.

У найближчі тижні ООН планує новий раунд мирних переговорів між урядом Сирії та опозицією.