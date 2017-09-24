Мадрид призначив свого начальника поліції Каталонії

125 переглядів
Неділя, 24 вересня 2017, 04:57

Влада Іспанії призначила нового начальника місцевої поліції Каталонії з метою недопущення референдуму про незалежність.

Про це, посилаючись на генеральну прокуратуру країни, повідомляє BBC.

Полковник цивільної гвардії Дієго Перес де лос Кобос стане главою і каталонської ( "Моссос д'Ескуадра"), і іспанської поліції в автономному регіоні.

Цей крок влади в Мадриді обгрунтували необхідністю досягнення кращої координації дій правоохоронних сил. В іспанській генпрокуратурі вважають, що призначення Кобоса виправдано законом, який регулює спільні операції в автономному регіоні.

Проте влада Каталонії відмовилася приймати постанову, вважаючи, що це є втручанням у справи місцевої поліції.

Поки неясно, як місцева влада і поліція можуть не виконати розпорядження Мадрида.

У регіон стягують тисячі поліцейських для недопущення референдуму про незалежність, призначеного на 1 жовтня.

Поліція також конфіскувала мільйони бюлетенів для проведення референдуму. Іспанія взяла під контроль фінанси Каталонії для блокування плебісциту.

Конституційний суд визнав його незаконним, однак лідери Каталонії не мають наміру від нього відмовлятися.

Теми: Іспанія референдум
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Влада Іспанії закрила сайт референдуму про незалежність Каталонії 14 вересня 2017, 10:02
Парламент Каталонії ухвалив закон про порядок виходу зі складу Іспанії 8 вересня 2017, 10:22
Конституційний суд "заморозив" закон про референдум у Каталонії 8 вересня 2017, 03:38
powered by lun.ua
Головні новини
Українська паралімпійська збірна з футболу стала чемпіоном світу
КНДР заявила про "неминучість ракетного удару по США"
В ОРДО заявили про затримання "українських розвідників" за підрив "міністра"
У Бердичеві надзвичайна ситуація через град розміром з яйце
Усі новини
е-місто

6 нових онлайн-сервісів, які допоможуть вижити у Києві

історія

Як вбили Бандеру. Розслідування з Гарварда

відео

Український фешн-фільм переміг на Лондонському фестивалі