Мадрид призначив свого начальника поліції Каталонії

Влада Іспанії призначила нового начальника місцевої поліції Каталонії з метою недопущення референдуму про незалежність.

Про це, посилаючись на генеральну прокуратуру країни, повідомляє BBC.

Полковник цивільної гвардії Дієго Перес де лос Кобос стане главою і каталонської ( "Моссос д'Ескуадра"), і іспанської поліції в автономному регіоні.

Цей крок влади в Мадриді обгрунтували необхідністю досягнення кращої координації дій правоохоронних сил. В іспанській генпрокуратурі вважають, що призначення Кобоса виправдано законом, який регулює спільні операції в автономному регіоні.

Проте влада Каталонії відмовилася приймати постанову, вважаючи, що це є втручанням у справи місцевої поліції.

Поки неясно, як місцева влада і поліція можуть не виконати розпорядження Мадрида.

У регіон стягують тисячі поліцейських для недопущення референдуму про незалежність, призначеного на 1 жовтня.

Поліція також конфіскувала мільйони бюлетенів для проведення референдуму. Іспанія взяла під контроль фінанси Каталонії для блокування плебісциту.

Конституційний суд визнав його незаконним, однак лідери Каталонії не мають наміру від нього відмовлятися.