Більшість американців вірить у втручання РФ у вибори

Більшість американців впевнені, що Росія зуміла вплинути на виборчий процес в США через Facebook та інші соціальні мережі.

Так вважають 54 відсотки учасників опитування, проведеного на замовлення телеканалу CNN, пише Радіо Свобода.

Це набагато більше, ніж тих, хто відводить вирішальну роль на виборах відомостям, викраденим російськими хакерами з серверів Демократичної партії.

При цьому більше 40 відсотків респондентів вважають, що вплив Росії на вибори сильно перебільшений.

У розбивці за партійною приналежністю тільки 15 відсотків республіканців поділяють думку більшості проти 92 відсотків демократів і 55 відсотків незалежних виборців.

Раніше Facebook повідомив, що під час президентської кампанії російське "Агентство інтернет-досліджень", відоме як "фабрика тролів", через підставні аккаунти розмістило понад 3 тисячі платних оголошень, спрямованих на маніпулювання громадською думкою в Сполучених Штатах.

Сенатський комітет з розвідки планує наступного місяця присвятити цій темі відкриті слухання.

Президент США Дональд Трамп в своєму твіттері назвав інформацію, представлену Facebook, черговим прикладом "містифікації навколо Росії". У Кремлі підозри також відкидають.