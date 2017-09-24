Від вибуху гранати на Київщині загинув військовий і троє поранені
На Київщині внаслідок необережного поводження з гранатою від вибуху один військовий загинув та ще троє чоловіків отримали поранення.
Про це повідомила київська поліція.
"23 вересня, близько 23.20 години, поблизу одного з магазинів у смт. Ворзель Ірпінського регіону, відпочивала компанія молодих чоловіків. Серед них були військовослужбовці, які перебували поза службою у форменому одязі з гранатою", - зазначено у повідомленні.
"У результаті необережного поводження із вибуховим предметом, один із військових загинув", - додала прес-служба поліції.
Ще трьох чоловіків, двоє з яких військовослужбовці, госпіталізовано з різними тілесними ушкодженнями.
Поліція встановлює обставини інциденту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.