Італійська телекомпанія розмістила на сайті карту з Кримом у складі РФ

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Неділя, 24 вересня 2017, 13:17

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення вимагає від італійської телекомпанії World Fashion Channel Europa S. R. L. прибрати зі свого сайту карту, де анексований Крим віднесений до Росії.

Про це повідомила прес-служба Нацради.

"На сайті телекомпанії зафіксовано факт розміщення карти Російської Федерації, яка охоплює територію анексованої Автономної Республіки Крим", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба пояснила, що це "суперечить частині першій статті 28 Закону України "Про інформацію" … та частині першій статті 7 Європейської конвенції про транскордонне телебачення … оскільки спрямоване на розпалювання ворожнечі й посягання на територіальну цілісність України".

Тому регулятор звернувся до телекомпанії із вимогою забрати зі свого сайту недостовірну карту.

"У іншому разі Національна рада матиме підставу розглядати зафіксовані порушення норм законодавства як недружнє ставлення до українських глядачів і до держави України в цілому", - підкреслили в Нацраді.

Якщо телекомпанія не виконає вимог регулятора, може бути припинена трансляція програми "World Fashion Channel" на території України.

Як повідомлялося, італійське спортивне видання La Gazzetta dello Sport перепросило за те, що в одній зі своїх статей позначило Крим російською територією.

Теми: Крим анексія
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