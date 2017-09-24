Умовний термін Семені будь-якої миті може змінитися на реальний - адвокат

738 переглядів
Неділя, 24 вересня 2017, 13:20

Умовний термін для журналіста Миколи Семени може будь-якої миті змінитися на реальне позбавлення волі.

Таку думку висловив один із адвокатів Семени Олександр Попков, пише "Крим.Реалії". 

"Він не має права порушувати правила дорожнього руху, переходити дорогу на червоне світло, наприклад, здійснювати інші порушення. Інакше це умовне позбавлення волі може повністю перетворитися на реальне позбавлення волі, як, наприклад, було у справі Євгена Вітішко, якому суд змінив умовне засудження на три роки колонії", – зазначив адвокат.

Як відомо, 22 вересня суд у анексованому Криму оголосив вирок кримському журналісту, автору "Радіо Свобода" і "Крим.Реалії" Миколі Семені - 2,5 роки умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю впродовж 3 років. Комп'ютер журналіста, згідно з рішенням суду, конфіскований.

Семена звинувачується російською владою у публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому пред'явили офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. В цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Сам Семена заявляє, що у своїх матеріалах він реалізовував право на "вільне вираження думки".

Теми: Крим суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Італійська телекомпанія розмістила на сайті карту з Кримом у складі РФ 24 вересня 2017, 13:17
Московський театр готує виставу за матеріалами справи Сенцова 23 вересня 2017, 19:25
МЗС: "Вирок" Семені - доказ цілеспрямованих репресій з боку РФ 23 вересня 2017, 12:59
powered by lun.ua
Головні новини
Бойовики укріплюють позиції біля Луганська - ОБСЄ
У Німеччині в притулку для біженців вбили громадянина України
Від вибуху гранати на Київщині загинув військовий, троє поранені
Доба в АТО: 18 обстрілів, загинув один український захисник
Усі новини
подорожі

Чому кожній людині треба хоча би раз піти в гори

ФОТО-ВІДЕО

Словацько-український фільм "Межа" висунули на "Оскар"

е-місто

6 нових онлайн-сервісів, які допоможуть вижити у Києві