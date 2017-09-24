У Німеччині в притулку для біженців вбили громадянина України

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Неділя, 24 вересня 2017, 13:23

28-річний громадянин України помер в результаті конфлікту в гуртожитку для біженців в німецькому місті Еггеленфельд (Нижня Баварія).

Про це повідомляє BR24.de, передає "Європейська правда".

Українець жив в одній кімнаті з 47-річним біженцем з Казахстану. Вранці 23 вересня між ними спалахнув конфлікт, в результаті якого українець отримав настільки важкі травми, що помер ще в гуртожитку.

47-річний підозрюваний був арештований поліцією в притулки. Сьогодні він постати перед судом для обрання запобіжного заходу.

Теми: українці вбивство Німеччина
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