У Німеччині в притулку для біженців вбили громадянина України

28-річний громадянин України помер в результаті конфлікту в гуртожитку для біженців в німецькому місті Еггеленфельд (Нижня Баварія).

Про це повідомляє BR24.de, передає "Європейська правда".

Українець жив в одній кімнаті з 47-річним біженцем з Казахстану. Вранці 23 вересня між ними спалахнув конфлікт, в результаті якого українець отримав настільки важкі травми, що помер ще в гуртожитку.

47-річний підозрюваний був арештований поліцією в притулки. Сьогодні він постати перед судом для обрання запобіжного заходу.