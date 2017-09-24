Бойовики укріплюють позиції біля Луганська - ОБСЄ

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували поблизу окупованого Луганська діючий табір - вогневі позиції, бліндажі і траншеї, які нещодавно облаштовані або ще будуються біля с.Довге.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, який оприлюднено на сайті місії.

"У непідконтрольних Україні районах зафіксовано 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) у с. Старе. 21 вересня міні-БПЛА СММ зафіксував траншейний екскаватор, 3 бойові машини піхоти (БМП-1) та ознаки наявності діючого табору, а саме вогневі позиції, бліндажі і траншеї - усі, за оцінкою, нещодавно облаштовані або ще будуються біля с. Довге", - йдеться у звіті.

Також спостерігачі зафіксували у непідконтрольному с. Мирне за межами виділених місць зберігання велику кількість озброєння та іншої техніки, яка на вигляд була у належному стані, відремонтована і заряджена.

"БПЛА зафіксував 30 танків (28 Т-64 і два - Т-72), 7 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 9 мінометів (120 мм) і 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм), а також 56 бойових машин піхоти (БМП)", - зазначили спостерігачі.

Також зафіксовано 6 вантажівок, на кожній з яких було встановлено зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм), 14 броньованих машин (13 типу МТ-ЛБ й 1 БРДМ), 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини (ВТ-55) і 3 інженерні машини розмінування (дві УР-07 й одну УР-77).

Українська правда