В МВС назвали фейком заяви бойовиків про затриманих "українських розвідників"
Радник глави МВС Зорян Шкіряк спростував заяви бойовиків ОРДО про нібито затримання 6 українських розвідників за підозрою у причетності до підриву авто "міністра доходів та зборів ДНР" Олександра Тимофєєва.
Про це Шкіряк заявив 24 вересня.
Повідомлення бойовиків він назвав "черговим російсько-сепаратиським фейком".
"Бандити продовжують ганебну практику спецслужб РФ з призначення винних. Це повна маячня і суцільний інформаційний фейк. Задля виправдання своєї прямої участі у спробі вбивства можливого конкурента в результаті внутрішніх розборок, ватажок російсько-терористичної банди "ДНР" Захарченко і його поплічники вдаються до спроб ввести всіх в оману", - зазначив радник глави МВС України.
Він також припустив, що затримані особи "під тортурами на камери визнають свою провину, залучення акторів для цього спектаклю цілком можливе".
Українська правда
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