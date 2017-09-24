В МВС назвали фейком заяви бойовиків про затриманих "українських розвідників"

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Неділя, 24 вересня 2017, 16:04

Радник глави МВС Зорян Шкіряк спростував заяви бойовиків ОРДО про нібито затримання 6 українських розвідників за підозрою у причетності до підриву авто "міністра доходів та зборів ДНР" Олександра Тимофєєва. 

Про це Шкіряк заявив 24 вересня. 

Повідомлення бойовиків він назвав "черговим російсько-сепаратиським фейком". 

"Бандити продовжують ганебну практику спецслужб РФ з призначення винних. Це повна маячня і суцільний інформаційний фейк. Задля виправдання своєї прямої участі у спробі вбивства можливого конкурента в результаті внутрішніх розборок, ватажок російсько-терористичної банди "ДНР" Захарченко і його поплічники вдаються до спроб ввести всіх в оману", - зазначив радник глави МВС України. 

Він також припустив, що затримані особи "під тортурами на камери визнають свою провину,  залучення акторів для цього спектаклю цілком можливе".

Українська правда 

Теми: Донбас "ДНР" МВС
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