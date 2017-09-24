В МВС назвали фейком заяви бойовиків про затриманих "українських розвідників"

Повідомлення бойовиків він назвав "черговим російсько-сепаратиським фейком".

"Бандити продовжують ганебну практику спецслужб РФ з призначення винних. Це повна маячня і суцільний інформаційний фейк. Задля виправдання своєї прямої участі у спробі вбивства можливого конкурента в результаті внутрішніх розборок, ватажок російсько-терористичної банди "ДНР" Захарченко і його поплічники вдаються до спроб ввести всіх в оману", - зазначив радник глави МВС України.



Він також припустив, що затримані особи "під тортурами на камери визнають свою провину, залучення акторів для цього спектаклю цілком можливе".



Українська правда