У Львові 38 людей отруїлися копченою рибою

У Львові 38 осіб отруїлися копченою рибою, 5 з них - діти.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

За повідомленням правоохоронців, до медустанов Львова 10 осіб з ознаками гострого харчового отруєння потрапили ще 23 вересня.

"Усі вони вживали в їжу скумбрію гарячого копчення, куплену в одному з кіосків на ринку "Привокзальний" у Львові", - йдеться у повідомленні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 325 КК - "порушення правил боротьби з епідеміями".

Інтерфакс-Україна