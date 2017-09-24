В Росії влаштували акцію проти війни з Україною. Поліція завадила

У Сантк-Петербурзі близько 200 осіб зібралися на несанкціоновану акцію "Марш миру" проти війни з Україною, однак поліція не дала учасникам заходу пройти Невським проспектом.

Як повідомляє УНІАН, учасники вийшли на акцію з жовто-блакитними прапорами, шарфиками та стрічками кольору українського прапора.

Один з учасників акції прийшов з плакатом "Путін - це війна".

На місці проведення акції також присутні прихильники діючого режиму з Національно-Визвольного руху (НОД).

Захід проходить спокійно і на даний момент без провокацій. Поліція посилила заходи безпеки, біля Казанського собору припарковані автозаки.

Як повідомляє російське видання "Фонтанка", поліція завадила "Маршу миру" пройти від Казанського собору Невським проспектом.

"Поліція перегородила шлях частини групи, через що учасники мітингу залишилися біля собору. Протестуючі з кульками жовтого і блакитного кольору, а також білими кульками з зображенням голуба в руках вирушили до Адміралтейства", - зазначено у повідомленні.

При цьому поліція попереджає присутніх через гучномовці, що акція - неузгоджена і порушників будуть затримувати.

Фото Сергія Ніколаєва