Гройсман готовий підвищити пенсії 9 млн пенсіонерів у жовтні за однієї умови

У разі, якщо Верховна Рада підтримає законопроекти щодо пенсійної реформи на початку жовтня, цього ж місяця може бути збільшено пенсії 9 мільйонів осіб.

Про це в ефірі телеканалу "Україна" ввечері 24 вересня повідомив глава уряду Володимир Гройсман.

За його словами, наразі пенсії розраховуються на показниках 2007 року.

"У парламента є шанс ухвалити пенсійну реформу в жовтні. Ми (уряд) зможемо зробити розрахунки. Якщо депутати 3 жовтня ухвалять пенсійну реформу, я беру зобов’язання, що у жовтні пенсії будуть підвищені для 9 млн пенсіонерів", - заявив Гройсман.