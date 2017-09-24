Гройсман готовий підвищити пенсії 9 млн пенсіонерів у жовтні за однієї умови

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Неділя, 24 вересня 2017, 20:29

У разі, якщо Верховна Рада підтримає законопроекти щодо  пенсійної реформи на початку жовтня, цього ж місяця може бути збільшено пенсії 9 мільйонів осіб. 

Про це в ефірі телеканалу "Україна" ввечері 24 вересня повідомив глава уряду Володимир Гройсман. 

За його словами, наразі пенсії розраховуються на показниках 2007 року. 

"У парламента є шанс ухвалити пенсійну реформу в жовтні.  Ми (уряд) зможемо зробити розрахунки.  Якщо депутати 3 жовтня ухвалять пенсійну реформу, я беру зобов’язання, що у жовтні пенсії будуть підвищені для 9 млн пенсіонерів", - заявив Гройсман. 

Теми: пенсії реформи Гройсман
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