У Берліні мітингують проти "нацистів AfD"

3242 перегляди
Неділя, 24 вересня 2017, 21:35

На берлінській площі Alexanderplatz, де партія Альтернатива для Німеччини (Alternative für Deutschland, AfD) святкує високий результат на виборах, зібрався масовий стихійний мітинг.

Про це повідомляє з місця події кореспондент "Європейської правди".

Під будівлею торгівельного центру FitX на Александерплац, де проходить післявиборна вечірка АдН, зібралося понад тисячу людей, їх кількість збільшується попри дощ.

У розмові з кореспондентом "Європейської правди" люди повідомили, що самоорганізувалися за домогою соцмереж.

Учасники мітингу вигукують антифашистські гасла: "ми проти нацистів", " біженцям тут раді", "геть нацистську пропаганду". Також популярними э кричалки "AfD – фашисти" та "нацистські свині".

Також учасники акції кидають пляшки у напрямку 2 поверху торгівельно-розважального центру, де відбувається святкування  АдН.

"Ми дуже розчаровані результатом, хоч він і був очікуваний" - розповіла ЄП одна з учасниць акції.  Також, окрім позапартійних активістів, на мітингу помічені представники партії "ліві".

 
 

Як відомо, праворадикальна та відкрито проросійська партія Альтернатива для Німеччини зайняла третє місце на парламентських виборах в Німеччині.

Про особливості та мотиви голосування читайте в статті "Бікіні, мігранти та надмандати: як агітують та голосують на виборах у Німеччині".

Європейська правда

Теми: вибори Німеччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко пов'язав перемогу Меркель та відновлення цілісності України 24 вересня 2017, 20:59
Партія Меркель виграла вибори в Німеччині, третє місце в проросійської АдН 24 вересня 2017, 19:04
Волкер: Миротворці дозволять провести вибори на окупованому Донбасі 23 вересня 2017, 10:26
powered by lun.ua
Головні новини
Партія Меркель виграла вибори в Німеччині, третє місце в проросійської АдН
У неділю бойовики порушили "тишу" 9 разів, поранено бійця ЗСУ
В Росії влаштували акцію проти війни з Україною
У Львові 38 людей отруїлися копченою рибою
Усі новини
Не вірте Instagram

Фітнес-тренерка чесно показала, що навіть вона не ідеальна

подорожі

Пасажири, не зліть стюардесу: 7 моментів, які дратують екіпаж салону літака

Де болить?

Українці створили додаток, що діагностує хворобу і пропонує пораду лікаря